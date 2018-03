Schaerbeek: Denis Grimberghs désigné tête de liste cdH-CD&V

Au cdH de Schaerbeek, c'est Denis Grimberghs qui tirera la liste dans la perspective des élections communales d'octobre prochain. La décision vient d'être prise par les équipes de la section humaniste locale, a appris la RTBF. Cette désignation était dans l'air depuis plusieurs mois (comme nous l'indiquions en octobre 2017), elle est désormais confirmée. Par ailleurs, il s'agira d'une liste commune avec le CD&V.

C'est la troisième fois que Denis Grimberghs, 61 ans, ancien député régional et ancien chef cabinet (du ministre Jean-Louis Thys notamment) mène la liste à Schaerbeek. "Ce sera également la dernière fois", explique l'actuel échevin des Finances et de la Mobilité de Schaerbeek. En 2012, après le scrutin communal, il faisait rentrer sa formation dans une majorité Liste du Bourgmestre Clerfayt avec Ecolo et donc le cdH. L'objectif 2018 est de maintenir le cdH dans la majorité.

Mohamed El Arnouki troisième

La tête de liste aurait également pu revenir à Mohamed El Arnouki, actuel échevin des Espaces verts, dauphin de Denis Grimberghs. Celui-ci, passé il y a près de 20 ans par Ecolo, occupera finalement la troisième place. Marie Nyssens sera deuxième. Le cdH rappelle son parcours: "Pédagogue, présidente de la Ligue des Familles et Schaerbeekoise de longue date, maman de quatre enfants, déjà impliquée à Schaerbeek puisqu’elle est la Présidente de l’ASBL A Vos Côtés 1030 (Aide à domicile pour familles et seniors)".

À la quatrième place, on retrouve Artina Robaj dont c'est la première élection. La cinquième place revient à Cédric Mahieu, président du cdH de Schaerbeek et directeur-général adjoint d’une société immobilière de service public bruxelloise. C'est l'ancien chef de cabinet des échevins Grimberghs et El Arnouki.

Ibrahim Kebe, conseiller au cabinet de la sécrétaire d'État CD&V Bianca Debaets occupera la neuvième place. Antoine Borman, directeur du centre d'études du cdH pourra la liste à Schaerbeek.