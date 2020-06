Schaerbeek: c'est un petit jardin… Qui ne fait pas l'unanimité

En février dernier à la rue Godefroid Devreese, Xavier Damman et sa compagne Leen Schelfhout ont aménagé devant l’entrée de leur garage inutilisé un petit jardin dans un grand bac en bois, et l’ont ouvert à tous les habitants du quartier : chacun y plante et y récolte ce qu’il veut. En trois mois, entre les voitures stationnées ont ainsi fleuri pétunias, bleuets, hortensias, et quelques légumes.

Mais aussi poétique soit-il, ce petit morceau de nature n’a pas sa place à cet endroit aux yeux des autorités locales (police et administration communale). "Ça a commencé par des agents de quartier qui sont venus nous dire qu’on devait le retirer, raconte Xavier Damman. On leur a répondu qu’on ne comprenait pas, que ça ne dérange personne, qu’on ne peut de toute façon pas se garer là. Puis ils ont appelé la police, elle est venue et nous a dit aussi de le retirer […]. Ils ont fait un rapport à la commune. On a alors reçu un courrier, nous précisant qu’on ne peut pas réserver un espace de parking avec des objets divers. Mais ce n’est pas une place de parking".