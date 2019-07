Schaerbeek: Bernard Clerfayt fait ses "presqu'adieux" à ses échevins

Une réunion qui en dit long. Alors que les négociations en vue de la formation d’une majorité en Région bruxelloise sont toujours en cours, le bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt réunissait ce lundi soir ses échevins DéFI, dans son bureau de l’hôtel communal. Rien de formel: dans pareilles circonstances, il ne faut pas laisser de traces. Mais l’occasion d’annoncer (enfin) ses intentions à son équipe.

Jodogne comme bourgmestre faisant fonction

Oui, Bernard Clerfayt est prêt à devenir ministre. Oui, pour des compétences qui ont "de la gueule" comme l’Economie, l’Emploi, l’Aménagement du territoire voire les Travaux publics… Non, pour gérer des compétences à problèmes (Pompiers, Taxis, Propreté). Oui, Cécile Jodogne, fidèle de longue date reprendrait l’écharpe mayorale. Non, son successeur à Schaerbeek ne sera pas Michel De Herde, échevin depuis 1994 et candidat pour assurer l’intérim. Les arguments avancés par le bourgmestre en partance sont les suivants. Cécile Jodogne a déjà occupé la fonction lorsque Bernard Clerfayt a été secrétaire d'Etat fédéral entre 2008 et 2011. Elle est par ailleurs secrétaire d'Etat sortante et a réalisé plus de voix que Michel De Herde lors des communales de 2018.

Mais voilà, au sein de la section locale de DéFi, certains estiment que Cécile Jodogne n’est plus légitime. Pour eux, sa fonction de secrétaire d'Etat l’a éloignée de la réalité schaerbeekoise pendant cinq ans, au regard d’une assiduité relative au conseil communal (en témoignent les rapports Transparence publiés sur le site officiel de la commune). "Pourquoi la section ou les élus ne peuvent-ils pas décider, par un vote, qui doit succéder au bourgmestre s’il part ?", estime un DéFI schaerbeekois. "Cela se fait dans d’autres partis, dans d’autres communes… En désignant Cécile Jodogne, Bernard Clerfayt nous met sur le fait accompli."

Bilge et Koksal

En tout cas, si le départ doit se confirmer dans les prochaines heures, il entraînera d’autres mouvements. A l’issue des élections communales de l’an dernier, Cécile Jodogne a prêté serment en tant qu’échevine avant d’immédiatement céder sa place à Mehmet Bilge pour pouvoir redevenir secrétaire d'Etat. Si Cécile Jodogne doit revenir à Schaerbeek, elle récupère d’abord cet échevinat avant d’être rapidement désignée bourgmestre par Bernard Clerfayt, sans passer par un acte de candidature. Mais pour que Mehmet Bilge redevienne échevin, il lui faudra par contre attendre le conseil communal du 11 septembre. Deux cas de figure différents : ce sont les règles de la loi communale.

Le jeu de chaises musicales n’est pas terminé. Si Bernard Clerfayt devient ministre et Cécile Jodogne bourgmestre faisant fonction, il faudra la remplacer sur les bancs du Parlement bruxellois – même si elle n’a pas prêté serment le 10 juin dernier. Le premier suppléant est Sadik Koksal, par ailleurs échevin schaerbeekois. Décidément ! Une chose est sûre : Sadik Koksal, un ex-libéral devenu amarante, absent à la réunion de lundi soir, ne peut pas cumuler et veut siéger à la Région. Il faudra, à lui aussi, trouver un remplaçant au sein du collège. Plusieurs noms circulent entre les DéFi Fatiha El Khattabi et Emilie Desmedt, le libéral schaerbeekois Bernard Guillaume (70 ans, échevin entre 1989 et 1994 et entre 2001 et 2018) ou encore le VLD Quentin van den Hove.

Mais tout cela, ce ne sont que des hypothèses qui préfigurent le casse-tête politique à venir au sein de la deuxième commune la plus importante de la Région bruxelloise.

A Schaerbeek, la Liste du bourgmestre est en majorité avec Ecolo-Groen.