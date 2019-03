Schaerbeek: beaucoup de majorité et peu d'opposition dans la journal communal

La polémique autour du journal communal de Schaerbeek, le "Schaerbeek Info" continue. La semaine dernière le CDH pointait la présence trop importante du bourgmestre Bernard Clerfayt (DEFI) et ce alors même qu’une ordonnance interdit la présence d’élu à quelques mois des élections. Pourtant dans le dernier numéro, on retrouve de nouveau des politiques de la majorité. Une situation illégale selon le CDH.



Une interview de la présidente du CPAS, celle du premier échevin, de l’échevine de l’égalité des chances et un édito du bourgmestre sans aucune place à l’opposition. Voilà ce que dénonce Cédric Mahieu conseiller communal au CDH. "C'est un droit qui est reconnu dans la nouvelle loi communale à l'opposition de pouvoir s'exprimer pour pouvoir quelque part contredire ce qui est affirmé par la majorité communale", explique-t-il. Et de rajouter "Si on voulait aller au bout de la logique et dire qu'on ne publie pas de publication des tribunes des partis pendant la période électorale alors il fallait aller jusqu'au bout et avoir un Schaerbeek Info qui soit totalement neutre avec donc aucune photo et de prise de parole de membre du collège communal".

La semaine dernière ce sont les 3 photos du bourgmestre défi Bernard Clerfayt, par ailleurs candidat aux élections régionale qui avaient fait polémique. Aujourd’hui, Marc Weber, rédacteur en chef du journal communal et chef de cabinet du bourgmestre veut montrer patte blanche. "L'ensemble des candidats qui se présentent aux élections ont été totalement retiré en termes de photos, de signatures et de noms du Schaerbeek Info". Pour Marc Weber, "ce n'est pas un journal politique. Quand monsieur Vanhalewyn (premier échevin à Schaerbeek) parle de ce qu'il a fait dans une école ou du climat, il n'est pas candidat. Il ne tient pas un message politique". Il ajoute tout de même qu'il s'agit tout de même "d'une tribune pour expliquer ce que la commune fait et en effet la majorité".

De son côté, Cédric Mahieu indique qu’il déposera une motion au prochain conseil communal pour faire respecter la nouvelle loi communale et ainsi donner la parole à l’opposition.