Schaerbeek : à quoi ressemblera Mediapark, le nouveau quartier ouvert au public autour de la RTBF-VRT ?

C’est un nouveau quartier qui est en construction à Schaerbeek, autour du site actuel de la RTBF et de la VRT. Sur 20 hectares, il comprendra, outre les futurs sièges des deux organismes publics de radio-télévision, des entreprises et écoles du secteur des médias, 1600 logements, des équipements de service (école, crèche, commerces), ainsi qu’un parc urbain destiné à accueillir des événements et où on pourra se promener.

Ce quartier sera situé à un lieu stratégique, proche des institutions européennes, de Brussels Airport et des campus universitaires. Il sera accessible aussi bien en transports en commun qu’à pied, et relié au réseau autoroutier via l’E40. Le boulevard Reyers sera totalement réaménagé.