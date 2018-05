Scaphandrier, un métier que l'on apprend à Dinant

Vous aimez la plongée ? vous aimez les métiers manuels ? Devenez scaphandrier ! A Dinant, l'IFAPME (institut de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entrerprises), propose une formation unique en Belgique. une formation d'un an pour devenir scaphandrier. Découpe, soudure, forage, une vingtaine d'élèves apprennent tous les métiers de la construction...Sous eau ! Une formation qui se termine par cinq semaines de stage à la carrière de Gochenée. Une journée portes ouvertes étaient organisée ce samedi. L'occasion de voir ces élèves dans leurs exercices pratiques. Parmi eux, certains sont en reconversion. Des personnes qui exerçaient un métier manuel et qui veulent désormais combiner leur passion pour la plongée avec leur métier.