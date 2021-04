Sauvegarde du patrimoine à Bruxelles : l'audit très critique de la Cour des Comptes

Un encadrement insuffisant, des objectifs stratégiques peu cohérents, des subsides octroyés mais pas assez contrôlés : la politique bruxelloise de protection du patrimoine n’est pas efficace. C’est un audit de la Cour des Comptes, datant du mois dernier, qui le dit.

Celui-ci est très critique et n’épargne ni l’administration régionale ni l’autorité politique. L’audit porte sur les années 2014 à 2019, soit durant la précédente législature. Mais il a été remis à l’actuel secrétaire d'Etat en charge du dossier, Pascal Smet (One. brussels). "L’examen de la mise en œuvre des mesures de protection du patrimoine et des subventions contribuant à sa conservation ne peut procurer l’assurance raisonnable que les biens sont protégés de manière efficace et efficiente", dit encore l’audit.

Sauvegarde et classement

En Région bruxelloise, deux procédures existent quand il s’agit de protéger un bien remarquable : d’un côté la sauvegarde, plus souple et moins rigide et, de l’autre le classement, plus rigoureux et pour lequel tout chantier doit être soumis à autorisation. C’est le gouvernement régional qui lance les procédures.

"La proposition de classement ou de sauvegarde fait l’objet d’une enquête approfondie associant officiellement une série d’intervenants tels que la commune et la Commission royale des Monuments et Sites", rappellent les services bruxellois du patrimoine. "Les propriétaires sont également invités à donner leur avis sur la proposition de protection. Au terme de l’enquête et au plus tard dans les deux ans après l’ouverture de la procédure, le gouvernement prend, le cas échéant, un arrêté de protection définitif."

Pas de sélection raisonnée

Mais pour la Cour des Comptes, la politique bruxelloise en la matière fait fausse route. Si la juridiction reconnaît que "le processus d’octroi de sauvegarde et de classement soit basé sur des analyses documentées et une méthode formalisée, il ne repose pas suffisamment sur une sélection raisonnée des biens à protéger en priorité."

De plus, "il n’existe pas de critères réglementaires distinguant la sauvegarde du classement". Pourrait dès lors exister un risque : que le politique choisisse l’une ou l’autre option "en vue d’un objectif budgétaire et non de protection du patrimoine".

Manque de transparence

L’audit ajoute que cette absence de critères nuit également "à la transparence des mesures auxquelles les propriétaires peuvent prétendre et pourrait générer des différences de traitement. Enfin, les données de gestion dont dispose l’administration pour piloter son action sont lacunaires et ne permettent pas d’évaluer la politique de protection du patrimoine. La restauration et le contrôle de l’état du patrimoine protégé ne sont que partiellement garantis aujourd’hui."