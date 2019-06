Sauve une vie: la vidéo interactive du CHU de Liège pour tester les bons gestes en cas d'accident

La vidéo remet en cause certains clichés en cas d’intervention auprès d’un accidenté de la route. Le médecin urgentiste Romain Betz est cardiologue en charge des SMUR du CHU de Liège : "il y a le fameux cliché du traumatisé dans lequel on n’enlève jamais le casque à un motard. Dans ce film on aborde les situations dans lesquelles il faut enlever le casque, il faut bouger la victime… Parce que c’est ça ou la victime meurt !"

Provoquer des vocations

Les 2 autres tests s’adressent aux ambulanciers et aux médecins et infirmières urgentistes. Ces vidéos, le grand public y a aussi accès. Le but : provoquer des vocations. "Une personne qui n’a aucune connaissance médicale peut découvrir ici comment fonctionne la profession d’ambulancier ou d’urgentiste et être incitée à se renseigner pour en faire son métier."

"Sauve une vie 1" sur l’arrêt cardiaque diffusé dans le monde entier

Publiée en 2017, la première capsule "Sauve une vie" consacrée à l’arrêt cardiaque a fait le tour du monde. Pratiquement 50.000 tests complets ont été réalisés en ligne en France, 45.000 en Belgique, 3300 en Suisse, 2600 au Luxembourg et… 2800 aux USA. "Sauve une vie 2" est traduit en 4 langues. Vous pouvez tester en ligne cette vidéo interactive sur le lien ici Sauve une vie