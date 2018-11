Sarah Turine sur sa pause en politique: "j'ai un projet depuis des années"

Sarah Turine quitte la politique. En tous cas momentanément. La bientôt ex-échevine de Molenbeek, tête de liste Ecolo aux dernières élections communales, veut faire une pause. Comment en est-elle arrivée à prendre cette décision ? Quelle a été son cheminement ? Sarah Turine revient aussi sur le dénouement des élections dans sa commune. Elle qui est maintenant reléguée dans l’opposition.

La politique, c’est fini pour vous ?

Fini, je ne sais pas. Mais en tous cas faire une pause, oui. Cela fait maintenant dix ans que je suis temps plein en politique. Et je pense qu’à un moment donné c’est important d’aller se ressourcer. Retrouver un travail dans la vie normale on va dire. Pour remettre à l’épreuve ses convictions et les renforcer aussi.

Le déclic, cela été quoi ? La déception ne pas être dans la nouvelle majorité à Molenbeek ?

Non, en fait j’ai un projet que je prépare depuis plusieurs années. Et bon, le parti voulait que je sois encore tête de liste. Je m’étais donc engagée à poursuivre si nous étions dans la majorité. J’aurais fait ma pause après. Etant donné que nous sommes dans l’opposition, je dois de toute façon chercher du travail. Et donc j’ai décidé de ne pas me présenter aux élections régionales et fédérales pour faire cette pause maintenant et aller me ressourcer.

Est-ce que le fait qu’Ecolo ait augmenté partout à Bruxelles sauf à Molenbeek. Est-ce que ça, ça a pu jouer ?

Ça n’a pas jouer sur ma décision. Maintenant, si on regarde bien les chiffres à Molenbeek, il y avait deux listes : la liste Ecolo et la liste Groen. Si on additionne les votes vers les écologistes, il y a eu une augmentation légère. Et donc il y a juste à regretter que nous n’ayons pas fait une seule liste. Ça on le savait. Il y avait ce risque-là qui a été pris malheureusement. On le paye aujourd’hui.

Aujourd’hui, vous êtes relégués dans l’opposition. Mais au départ, vous avez été dans les négociations avec le PS et le PTB. Est-ce que, cette alliance, elle avait réellement une chance d’aboutir ?

Moi j’y ai cru. En tous cas lors du début de la deuxième réunion que nous avons eue. Le PTB est venu avec une vraie note de travail. Nous sommes venus avec une vraie note de travail. Et je me suis dit qu’il y avait vraiment quelques choses d’intéressant à essayer de jouer. Maintenant, je ne suis pas dans la tête des autres partis. Singulièrement dans la tête de la future bourgmestre Catherine Moureaux qui, me semble-t-il, a passé plus de temps à soigner sa communication pendant ces dix jours, qu’à réellement faire en sorte que l’alliance aboutisse.

Ça, ça vous laisse aussi un petit goût amer ?

Oui, parce que les molenbeekois ont clairement voté à gauche. Et je pense que des formules originales auraient peut-être permis de relever les défis. Là on retourne vers une alliance PS-MR qui a gouverné Molenbeek pendant des décennies. Et qui n’a jamais réussi à relever ces défis. Donc je crains qu’on revienne à l’immobilisme.

C’est quoi la suite pour vous, quel est votre projet ?

C’est un projet collectif de ferme sera le plus autonome possible au niveau alimentaire et au niveau énergétique. Et surtout qui va permettre d’accueillir des gens qui ont besoin de se ressourcer. C’est à Beloeil, dans le Hainaut.