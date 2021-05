Santé : Êtes-vous diabétique ? Test en pharmacie dans la région du Centre

Un diabétique sur deux s’ignore. C’est avec ce chiffre interpellant qu’un projet pilote est lancé dans trois communes du Hainaut. À Binche, La Louvière et Morlanwelz, on peut désormais savoir si on est diabétique directement chez son pharmacien. À l’échelle de la Belgique, cela fait plus de 250.000 personnes qui devraient passer le test pour agir et éviter des aggravations. Dans un premier temps, les malades n’ont pas de symptôme. Benoit Derasse pharmacien et coach pour les autres pharmacies dans ce projet. "C’est une maladie silencieuse. Il n’y a pas de symptôme dans un premier temps. Ce n’est que quand la maladie s’aggrave que l’on ressent quelque chose. Et il est souvent déjà trop tard. Des dégâts peuvent être évités si on s’y prend à temps. Avec ce test en pharmacie, on va pouvoir orienter les patients plus tôt vers les médecins."

Le test est gratuit et commence par un petit questionnaire. "Le pharmacien demande s’il y a des antécédents dans la famille. Il regarde le poids, la taille, l’activité physique de la personne. Et ensuite, si certains éléments sont préoccupants, le pharmacien peut faire le test sur une goutte de sang." Dans les trois communes, 40 pharmacies participent à l’opération depuis une semaine.

Et les premiers malades ont déjà été détectés. L’idée c’est ensuite d’étendre le test diabète en pharmacie à tout le pays. "Un test en pharmacie qui tombe au bon moment puisque beaucoup de gens hésitent encore à se rendre chez le médecin avec la pandémie." Une vigilance accrue des pharmaciens qui ne font que rendre le test plus accessible. Le traitement est ensuite envisagé avec un médecin.

