Sans travail, de nombreux Bruxellois se demandent comment payer le loyer

Le confinement qui se poursuivra au moins jusqu’au 3 mais prochain, a ralenti l’activité économique et empêchant de nombreux travailleurs de se rendre au travail. Parmi ceux-ci, tous (loin de là) n’ont pas accès au télétravail. C’est le cas dans l’horeca, la construction, le nettoyage notamment. Engagés avec des contrats précaires, à mi-temps, ou partiellement déclarés, nombre de travailleurs ont vu leurs revenus diminuer sensiblement. Le syndicat des locataires s’en inquiète et annonce une possible "grève des loyers". Une annonce choc qui cache surtout un appel aux autorités régionales à faire un geste en faveur des locataires.