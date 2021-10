Sans cortège, au Sablon et avec Covid Safe ticket : la Saint-V de retour le 19 novembre

Lors des éditions "classiques", la fête attirait en moyenne plus de 7000 participants. "On attend autant de monde voire plus en raison de la hausse du nombre de nouveaux étudiants et de l’absence de la Saint-V l’année dernière", estime Clara Michel, vice-présidente externe de l’Association des Cercles Etudiants (ACE) de l’ULB. Du monde qui devra donc présenter son CST pour pénétrer sur la place du Grand Sablon.

L'année prochaine, le cortège reviendra

Concrètement, la zone réservée à la guindaille sera délimitée par des barrières Heras. "Habituellement, on procédait à des fouilles de sécurité pour éviter de faire entrer des bouteilles en verre et autres objets interdits par exemple. Cette année, il y aura ces fouilles et puis le contrôle des Covid Safe Ticket. Le contrôle se fera en deux temps."

Une parade aurait été souhaitée. Mais les dispositions sanitaires n’ont pas aidé. "Nous avons finalement préféré nous concentrer sur l’édition en elle-même, de proposer quelque chose plutôt que de se disperser pour avoir à tout prix un cortège. Pour l'année prochaine, on ne peut qu'espérer un retour du cortège, même si cela ne dépend évidemment pas que de nous mais des autorités." Les organisateurs espère par ailleurs que les étudiants resteront cantonnés au Sablon et n'iront pas se rassembler sur d'autres places comme la Bourse ou Sainte-Catherine.

La préparation de la Saint-V 2021 se poursuit en tout cas dans ses aspects les plus pratiques : location de tentes, sécurité, programmation des fanfares… "Pour le moment, tout se passe bien", assure Clara Michel. "On est super content d’avoir cette année une édition en présentiel. Au début, ce n’était pas gagné. Les étudiants seront aussi contents que nous de retrouver la Saint-V et de la fêter avec les autres." Un aboutissement rendu possible, aussi, après le succès de l’organisation du TD géant de la place De Brouckère, le 17 septembre dernier.