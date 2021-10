Sans abri : tout le monde compte !

Ce n'est pas qu'une impression : L e nombre de personnes sans abri est en constante progression dans la plupart des villes belges . Mais lutter efficacement contre le sans abrisme nécessite de savoir combien de personnes dorment dans nos rues, nos parcs, nos gares voire sous nos fenêtres . A ce jour, on ne possède pas de données fiables à ce sujet. Voilà pourquoi la Fondation Roi Baudouin a initié un grand recensement urbain et hier soir c'était au tour de Namur et de Charleroi de procéder au comptage des SDF.

A Namur, ce sont les équipes du Relais social urbain qui sont parties en maraude. Une trentaine de personnes , gilet fluo sur le dos et bottines au pied pour battre le pavé entre 17 heures et minuit.

Chaque équipe a son secteur, le centre ville mais aussi les alentours , Jambes, Wépion, Vedrin... Des carrières, des squats, des parcs dans lesquels les SDF ont l'habitude de s'abriter le soir venu.

Qui sont-ils? Manifestement, le profil a changé. Emeline Legrain est infirmière et coordinatrice du relais . Elle explique qu'il y quelques années, elle croisait surtout des personnes âgées dont la vie avait basculé. Aujourd'hui, ce sont plutôt de jeunes hommes - entre 18 et 25 ans- ils sortent d'institutions diverses ou ils sont en rupture familiale .

Aux abords de la gare , l'équipe engage la discussion avec L. et P. Le questionnaire établi va permettre de mieux cerner les profils et les besoins .Les termes de "cercle vicieux" et engrenage reviennent dans la conversation : un emploi perdu , des loyers impayés et un jour c'est l'expulsion. Les parcours varient mais au-delà des pertes matérielles , très vite, ce sont la dignité et les liens sociaux qui viennent à manquer.