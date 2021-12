Sambreville veut valoriser les méandres de la Sambre pour devenir une ville parc

Sambreville a présenté son budget pour 2022. Un budget marqué par d’importants investissements : 24.5 millions d’euros. Une grande partie de ces investissements ont pour but de modifier le visage de Sambreville : améliorer le cadre de vie et transformer cette commune au passé industriel en "ville parc".

"On a travaillé avec l’architecte et urbaniste italienne Paola Viganò pour élaborer une stratégie territoriale" explique le bourgmestre de Sambreville Jean-Charles Luperto. "On veut faire de notre histoire industrielle un atout plutôt qu’un handicap. D’un côté, réussir à reconvertir d’anciennes surfaces industrielles pour développer l’économie circulaire, de l’autre, valoriser, exploiter nos espaces verts".

Les méandres de la Sambre comme poumon vert

Le projet "ville parc" tourne Sambreville vers la Sambre pour en faire un cheminement vert : "préserver toute cette zone verte dans les méandres de la Sambre et en faire des espaces de parcs". L’idée est de préserver et de mettre en valeur ce que la commune possède déjà, mais également "de créer des liaisons, une continuité entre ses différents espaces verts". Sur ce point, l’investissement le plus important (peu plus de quatre millions dont 90% sont pris en charge par le fonds européen FEDER) concerne l’aménagement du Parc des Générations à Auvelais, dans l’ancien parc Ores. Un projet qui n’est pas neuf, qui soulève une certaine opposition citoyenne, et qui reviendra donc sur le devant de la scène politique de Sambreville en 2022.

Mobilité et rénovations comme autres points d’attention pour améliorer le cadre de vie

La mobilité se voit attribuer un budget de 6.5 millions d’euros. 1.9 millions sont dédiés à l’entretien des voiries et abords. 1.5 millions proviennent de l’appel à projet " Wallonie cyclable " pour développer la mobilité douce. " Cela complète parfaitement le projet de liaisonner les espaces verts, cela permettra de créer un cheminement pour la mobilité douce ". A ce tableau s’ajoutent près de 11 millions pour rénover des infrastructures communales, notamment sur le plan énergétique. 500.000€ sont également attribués à l’aménagement de la gare de Tamines pour étendre le centre culturel et ne pas laisser une surface désaffectée au cœur de la ville.