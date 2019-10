Sambreville retenue pour un projet d'accueil destiné aux gens du voyage

Accueillir les gens du voyage dans des conditions dignes de ce nom, le gouvernement wallon avait lancé un appel aux différentes communes wallonnes. Sambreville a répondu à cet appel à projets et sa candidature a été acceptée avec celles de neuf autres communes.

Depuis longtemps, Sambreville veut accueillir les gens du voyage. La commune avait déjà été sélectionnée une première fois comme commune-pilote. Elle avait trouvé et acheté un site en 2015 : un terrain appartenant à Electrabel, le long de la Sambre et de la N90. Un coin isolé et éloigné des habitations. Un site idéal. En tout cas, il avait l'air idéal.

Les analyses du sol n'avaient montré aucune pollution. Mais aux premiers coups de pelles, renversement de situation : on y a découvert une importante pollution du sol. Les travaux sont à l'arrêt depuis lors car il fallait refaire des analyses, étudier l'étendue du problème, introduire les demandes… Le parcours administratif n'est toujours pas terminé. Sauf que le budget est bouclé : 530.000 euros dont près de 70% de subsides. Pour dépolluer et aménager le terrain un minimum.

Le nouvel appel à projets permettra à Sambreville à aller encore un pas (important) plus loin : elle souhaite installer des blocs sanitaires. Objectif : permettre aux gens du voyage de passer aussi l'hiver à Auvelais.

La commune saura dans le courant de l'an prochain si le dossier est accepté. Mais évidemment, il faudra d'abord commencer par dépolluer le sol...

Il faut ajouter qu'en attendant la construction de la nouvelle aire, Sambreville accueille déjà les gens du voyage de façon provisoire sur le terrain de l'ancienne caserne des pompiers.