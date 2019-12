Sambreville: Nanocyl reçoit 20 millions d'aide européenne pour développer les batteries des voitures

C'est un peu Noël avant l'heure chez Nanocyl, à Sambreville. L'entreprise spécialisée dans les nanotechnologies va intégrer un grand programme de recherche et de développement dans les batteries dites de "nouvelle génération". Des batteries destinées aux voitures électriques.

Ce projet émane de la Commission européenne qui veut créer dans le secteur un consortium européen pour ne plus dépendre de la Chine et de la Corée. Un peu comme ce qui s'est fait avec Airbus dans le domaine de l'aviation.

L'Europe a donc glissé sous le sapin un beau chèque de 20 millions d'euros pour Nanocyl. Un très beau cadeau pour cette entreprise sambrevilloise qui a une production très spécialisée.

"Nanocyl produit des nanotubes de carbone, explique Jean Stephenne, le président du conseil d'administration, qui peuvent être utilisés dans les batteries, notamment au niveau de l’anode et de la cathode (…) On entre aujourd’hui dans une phase de recherche et développement, ainsi que de mise au point. Car il faut à présent prouver qu’on améliore la capacité de la batterie et que l’on peut – d’un point de vue sécuritaire – assembler tous ces éléments."

Rappelons qu’après avoir connu des hauts et des bas, Nanocyl emploie aujourd'hui 35 personnes.