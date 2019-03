Sambreville: la rue de la Ferme fermée jusqu'à nouvel ordre

Le bourgmestre de Sambreville, Jean-Charles Luperto (PS), a signé l'arrêté de fermeture de la rue de la Ferme. Dès ce jeudi matin, des blocs de béton ont été installés afin d'en bloquer l'accès. Cette rue en mauvais état est au centre de l'attention depuis qu'un entrepreneur a décidé de reboucher lui-même les trous dans la chaussée.

Certains riverains de la rue de la Ferme, surpris par cette fermeture, nous ont fait part de leur colère: "maintenant nous allons devoir faire un détour de plusieurs kilomètres pour rentrer chez nous". Le premier échevin de Sambreville, Olivier Bordon, regrette ces désagréments mais justifie cette décision par des raisons de sécurité: "cette route est censée être réservée à la circulation locale mais plus de 1500 voitures l'empruntent chaque jour, principalement des résidents de la commune voisine de Fleurus pour qui c'est un raccourci vers la E42... La rue de la Ferme n'est pas conçue pour supporter un tel trafic et d'autres voiries communales sont prioritaires pour des travaux".

"Et s'il nous arrive quelque chose ?"

La crainte des riverains rencontrés porte sur les services aux citoyens. Devant les blocs de béton, une dame nous interpelle: "Et si quelqu'un fait un malaise dans une de nos maisons ? Les ambulances mettront beaucoup plus de temps à intervenir ! Et les éboueurs, le facteur, comment vont-ils faire ?" L'échevin Bordon balaye ces critiques: "dès la signature de l'arrêté, tous les services sont immédiatement avertis, il n'y a absolument aucun risque qu'une ambulance soit perdue en chemin". Une communication officielle devait d'ailleurs parvenir ce vendredi matin aux habitants des deux communes de Sambreville et Fleurus, deux itinéraires alternatifs leur sont conseillés.

Combien de temps cette route va t-elle restée fermée ? Impossible de le savoir pour l'instant. "Tant que des travaux n'auront pas été entrepris ou une mesure garantissant le respect du code de la route, la rue de la Ferme restera fermée" explique Olivier Bordon. Cet axe n'étant pas considéré comme prioritaire, sa réfection n'est pas inscrite dans le budget communal 2019. Sambreville et Fleurus étudient également la possibilité de demander l'aide de la région wallonne dans ce dossier.