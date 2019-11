Salon du vin de Floreffe: pourquoi le vin belge est cher?

Au milieu des grands pays viticoles comme la France ou l'Italie, la Belgique a un peu de mal à se frayer un chemin parmi les producteurs de vin. Pou preuve, un seul exposant proposait du vin "made in Belgium" au salon du vin de Floreffe qui a ouvert ses portes vendredi. Avec ses 300 hectares de vignes (dont 170 en Wallonie), notre pays reste un petit producteur. Et le prix des vins belges reste assez élevé. A qualité égale, un vin belge est 30 à 40 pourcents plus chers que ses concurrents italiens ou français.

Pour Chantal Samson, caviste spécialisée en vins noir-jaune-rouge, l'explication est simple: "ce sont des domaines récents déjà, où il a fallu tout créer de zéro. Cela veut dire aussi de gros investissements dans le chai, dans l'achat des terres, dans les plantations des vignes. Tout est souvent fait manuellement, que ce soit les vendanges ou le traitement. Il y a un investissement qui est très conséquent".

A ces explications, il faut ajouter que les terres agricoles en Belgique sont parmi les plus chères d'Europe. Le vin belge est plutôt cher donc, et pourtant il se vend très bien. Pour le sommelier, Eric Boschman, les Belges soutiennent leur vin comme un club de football. "Heureusement, le public en tout cas wallon, est un peu comme des socios dans un club de football. Le gars qui boit du Chant d'Eole ou du Domaine des Agaises sont tous des fanatiques de leur domaine. Et ils acceptent de payer ces prix qui sont au dessus de la moyenne du marché parce que cela vient de chez nous", précise-t-il.

Sur le marché local, les vins belges profitent aussi du développement d'une consommation en circuit-court. Les exportations, par contre, sont insignifiantes.