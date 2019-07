Salon du bio : la technologie de pointe au service des agriculteurs

François Dumonceau, l’un des exposants, est venu présenter l’une de ces machines : une bineuse guidée par caméra, précise, au centimètre près. "La caméra se trouve au centre de la machine. Le chauffeur a simplement à démarrer et le système, de manière autonome va piloter la machine, pour s’approcher au plus près de la culture".

"Ces dernières années on a vraiment vu une évolution des technologies avec des machines qui sont beaucoup plus précises, mais aussi plus larges, ce qui permet de travailler beaucoup plus vite", explique Fabienne Rabier.

Objectif de ce rendez-vous : présenter aux agriculteurs les dernières évolutions technologiques dans le domaine, accompagner ceux qui se sont déjà lancés dans un processus de conversion vers le bio et convaincre les plus réticents.

Le désherbeur à transat, "pas un gadget" - © RTBF

Mais la machine ne peut pas tout. Dans de nombreux cas, la main de l’homme reste indispensable. "Dans certaines situations, plus problématiques, il faut rattraper le désherbage à la main. Dans le cas de cultures plus fragiles, il faut là aussi procéder au désherbage manuel", précise Fabienne Rabier du CRA-W. Dans ces cas-ci, la machine vient néanmoins en appui du travail de l’homme.

Le désherbeur à transat

On peut évoquer ce drôle d’engin : trois roues, quelques panneaux solaires sur le toit et huit "transats". Les travailleurs sont allongés en rang et à plat ventre, plus confortable pour désherber que la position accroupie. Le véhicule évolue dans les allées, à l’énergie solaire. "Ça n’est certainement pas un gadget. C’est quelque chose que l’on trouve déjà, qui est une réalité dans les exploitations légumières. Ce sont des machines qui sont utilisées et utiles."

En Wallonie, plus d’un hectare agricole sur dix est bio. Un chiffre qui pourrait grimper parallèlement aux efforts de recherche et innovations technologiques dans le secteur.