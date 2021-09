Salles de sport : qui sont ces nouveaux clients apparus depuis la crise sanitaire ?

La crise sanitaire a été rude, pour les salles de sport qui sont restées fermées très longtemps. Depuis la réouverture, elles voient arriver de nouveaux clients très différents. Certains télétravaillent et disposent donc de davantage de flexibilité horaire, d’autres se sentent seuls, et les derniers veulent gommer les kilos accumulés au cours du confinement. Ils ont donc un nouveau point commun, la volonté de se sentir bien et aussi de se défouler, comme vous pouvez l’entendre dans ce reportage réalisé dans une salle de sport de Mons.