Salades préparées, viande pita, américain, desserts: la qualité des denrées s'améliore à Bruxelles

Brulabo, l'intercommunale bruxelloise de bactériologie, qui opère des contrôles des denrées alimentaires, vient de publier son rapport 2017. Et bonne nouvelle: la qualité des denrées prêtes à consommer vendues dans les snacks, chez les traiteurs ou encore dans les restaurants s'améliore.

"Globalement, on constate une situation légèrement favorable, en tout cas pas défavorable par rapport aux années précédentes, que ce soit dans le domaine du contrôle des restaurants de collectivités ou que ce soit dans le cadre des contrôles microbiologiques sur certains types de denrées", explique le Docteur Jacques Vivegnis, le directeur de Brulabo. "Les responsables d'établissements sont très bien conscientisés aux problèmes de l'hygiène des denrées alimentaires. On constate également de plus en plus dans une grande partie des commerces de détail et des établissements Horeca une prise de conscience de l'importance d'une hygiène correcte au niveau de la transformation des denrées alimentaires."