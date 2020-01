Saisie de 73.000 euros et de 6 kilos de cannabis à Bruxelles: 2 suspects mis sous mandat

La police de Bruxelles-Ixelles a saisi, dans la nuit du 13 janvier dernier, 73.000 euros en liquide et 6 kilos de cannabis à la suite du contrôle d’un véhicule avenue des Arts à Bruxelles, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles. Deux hommes ont été placés sous mandat d’arrêt.

Le contrôle du véhicule s’est déroulé vers trois heures du matin. Les policiers ont trouvé plusieurs grands sacs contenant des résidus de cannabis dans le coffre. Les cinq passagers, des hommes âgés entre 32 et 36 ans dont deux domiciliés en France, détenaient un total de 10 GSM. L’un d’eux avait à lui seul 5 téléphones et plus de 73.000 euros en liquide. Le véhicule a été dépanné judiciairement.

Au domicile de M.O. situé à Bruxelles, les enquêteurs ont retrouvé 710 grammes de cannabis, une emballeuse sous vide, une presse à haschisch ainsi que 3 balances de précision. La perquisition menée au domicile de son complice anderlechtois H.A. a permis de saisir 5,245 kg de cannabis, une balance de précision, 3 montres de luxe, 2 GSM et 6 ciseaux à marijuana.