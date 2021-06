Saisie de 60 bonbonnes de gaz hilarant à Bruxelles

La zone police Bruxelles-Ouest a saisi, mercredi, dans une habitation, 60 bonbonnes de protoxyde d’azote, appelé aussi gaz hilarant. Plus précisément, il s’agit de 15 bonbonnes pouvant contenir 50 litres, "soit près de 6000 doses individuelles", a indiqué vendredi la police, et de 45 bonbonnes de type bouteille de plongée. "La prise est inédite", a-t-elle commenté.

Les bonbonnes étaient acheminées depuis la Hollande, selon les premiers éléments de l’enquête, en vue d’être conditionnées en Belgique et avant d’être expédiées vers l’Espagne pour y être revendues. Des devoirs d’enquête sont encore en cours, a précisé la zone de police Bruxelles-Ouest.

"Un fléau international"

"L’usage du gaz hilarant à des fins récréatives est un fléau national et même international", a déploré la police. "Utilisé légalement, notamment dans l’industrie alimentaire ou dans le monde médical pour son effet anesthésiant, il n’est pas nocif pour la santé. Par contre, détourné de son usage légal, lorsqu’il est inspiré et expiré lentement dans un ballon, il représente un danger pour la santé publique et environnementale ainsi que pour la sécurité publique. Bien qu’il ne soit pas considéré comme une drogue, il est addictif et crée une dépendance psychique", a-t-elle mis en garde.