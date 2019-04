"Saint-Vide-Leegbeek": la 20e commune de Bruxelles est née... pour dénoncer les logements inoccupés

A la base de la création de cette commune fictive, six associations (La communa, Toestand, La Febul, Le Bral, Woningen123logements et la SAW-B) luttant contre la vacance immobilière dans la capitale. « Les objectifs sont multiples », explique Antoine Dutrieu chargé de projet pour la Communa, l’une des associations à la base de l’initiative. « Le premier c’est de sensibiliser le grand public à la vacance immobilière parce que ça reste un sujet de niche. Le deuxième c’est que le vide soit occupé et conscientiser le public au fait que l’occupation du vide peut être à leur avantage ». Un dernier objectif pour le projet c’est de mettre en avant « l’occupation temporaire à finalité sociale ». Il s’agit ici de logements sociaux mais aussi de lieux culturels, de locaux mis à disposition d’ASBL… La communa est habituée à ce type de pratique. Depuis plusieurs années, cette asbl réalise des conventions d’occupation précaires dans différents lieux de la capitale.

Elle s’appelle Saint-Vide-Leegbeek et c’est désormais la 20e commune de Bruxelles. Une commune composée par les espaces vides qui composent la capitale. Une création à l’initiative de six associations qui oeuvrent pour l’accès au logement.

Le bail d’occupation précaire, la solution?

Pour remédier à la présence de ces espaces vides, il existe un outil juridique : la convention d’occupation précaire. Il s’agit d’un texte qui permet au propriétaire d’un bâtiment de le mettre à disposition pour une durée déterminée. Cette convention n’est donc pas un bail. Dans le cadre de cette convention, la précarité du droit d’occupation du preneur doit être justifiée par des circonstances particulières objectives.

Une convention qui pour les acteurs associatifs ne va pas assez loin. « Aujourd’hui, il y a un flou juridique qui fait que pour tout changement d’affectation, c’est-à-dire faire du logement dans un bureau par exemple, il faut demander un permis qui prend autant de temps à obtenir que la durée totale de l’occupation précaire », explique Antoine Dutrieu. « De plus, lorsqu’on veut faire des changements un peu plus conséquents que repeindre un mur, on doit demander des permis d’urbanisme », un non-sens pour les acteurs de la communa. Les associations travaillent aussi sur un nouveau projet. La rédaction d’un « marché public idéal ». Il servirait alors de modèle pour une mise à disposition plus rapide du bâtiment vide.

A un peu plus d’un mois des élections régionales, la création de cette commune bruxelloise fictive n’est pas un hasard. Les associations espèrent ainsi amener la vacance immobilière dans le débat public et pourquoi pas dans l’esprit des politiques.