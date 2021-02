Saint-Valentin : quand l'amour est vraiment aveugle

C’est l’histoire d’un couple ordinaire : Yves (71 ans) et Monique (67 ans), en ménage depuis une vingtaine d’années. Les jeunes pensionnés coulent des jours paisibles dans leur belle maison sur les hauteurs de Namur. Puis, au détour d’un banal examen ophtalmologique, la nouvelle tombe comme un couperet : Yves est atteint par une maladie incurable des yeux, la dégénérescence maculaire. Il va perdre la vue. "Nous sommes sortis du cabinet du médecin bouleversé, se souvient Yves. Le sol se dérobait sous nos pieds. Tout d’un coup, l’avenir était bouché."

Yves se renferme sur lui-même, ne veut plus sortir ou voir des gens. "Je trouvais ça profondément injuste, je me répétais sans cesse : pourquoi moi ?"

Son épouse aussi est perdue. "Yves est à mes côtés depuis tant d’années, il m’épaule pour tellement de choses. Je ne voyais pas comment j’allais pouvoir assumer tout toute seule."

Je suis devenu odieux

Au quotidien, les difficultés surgissent de partout. Avec la maladie qui progresse, Yves peine à préparer ses tartines. "Alors je lui préparais sans lui demander, raconte Monique, pour l’aider, lui faire plaisir. Mais il le prenait mal, il se fâchait."

"Je vivais tout ça comme une humiliation, explique Yves. Et je suis devenu carrément odieux."

L’orage dure plusieurs mois, mais le couple tient bon. "Grâce notamment à un couple d’amis avec qui nous partageons beaucoup de choses. Nous avons parlé, et parlé, et encore parlé. Ça nous a beaucoup aidés." La ligue braille aussi apporte un soutien, "tellement précieux", insiste Yves.

Le tournant ? Yves ne sait pas bien quand il s’opère. Mais un jour la question qui trotte dans sa tête s’inverse : pourquoi pas moi ? "Après tout, je ne suis pas meilleur qu’un autre, la maladie ça arrive à tout le monde. Et moi, j’ai déjà 70 ans. Il y a des gens qui meurent d’un cancer à 40 ans."

Et petit à petit, l’horizon s’ouvre à nouveau. La vie reprend. "On jardine encore ensemble : Yves trace les sillons, mais c’est moi qui sème", sourit Monique.

Yves, de son côté, constate que l’informatique et son smartphone, notamment la reconnaissance vocale, apportent un paquet considérable de solutions aux problèmes de communication. Et il accepte de sortir à nouveau, au bras de sa femme.

Elle me tient plus souvent la main

Est-ce l’amour qui leur a permis de tenir ? "Oui, c’est ça l’amour : avancer ensemble, dans les bons et les moins bons moments de la vie." Et Yves d’ajouter : "Elle me tient plus souvent la main qu’avant, l’épreuve nous rapproche, on est plus souvent côte à côte."

Chaque année, pour la Saint-Valentin, Yves et Monique ont l’habitude de réserver une table d’hôtes et de partager un bon repas un amoureux. "Cette année, vu le covid, nous restons à la maison, explique Monique. Je prépare un bon repas, et nous boirons du champagne."

Yves, qui sait encore manipuler un économe, épluchera les pommes. "Et je débarrasserai la table ; ça, je sais encore le faire", dit-il dans un éclat de rire.