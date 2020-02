Saint-Trond ouvre une école de foot à Jambes

C’est sur l’ancien site du Hockey Namur, situé à Jambes, que la Namur Sports STVV Academy ouvre ses portes. Comme son nom l’indique, cette nouvelle école de football est liée au club de Saint-Trond, qui évolue en D1A. " Nous sommes cependant une asbl autonome du club ", souligne Benoit Robert, président de l’académie et vice-président du club trudonnaire. L’académie souhaite offrir un service qui n’existe pas encore en région namuroise, sous la forme d’un encadrement professionnel et élitiste pour les jeunes.

" Le choix de la région namuroise nous semblait évident , explique le président. Depuis longtemps, Namur peine au niveau footballistique, et des pépites n’ont pas été exploitées. L’entité compte environ 3000 jeunes footballeurs, et il fallait faire quelque chose. " Un choix stratégique, donc, pour le club de Saint-Trond, concurrencé sur ses terres par le Standard et Genk. " Mais ce n’est pas parce que nous arborons le logo de Saint-Trond que le club a une exclusivité sur l’académie. Si un autre club repère un bon joueur chez nous, rien ne l’empêchera de venir le chercher. "