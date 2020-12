Saint-Symphorien: plus de 700.000 euros de la Fédération Wallonie Bruxelles pour une nouvelle salle de gym

708.254,52 euros, c’est la montant exact du subside qui a été accordé par la Fédération Wallonie Bruxelles pour la construction d’une salle d’éducation physique à l’école communale de Saint-Symphorien.

Ce projet prévoit la construction d’une salle d’éducation physique d’une surface de 485 m² et comprend également une salle de psychomotricité de 36m² pour les enfants de maternelle. Le nouvel espace sera adapté à la surface du terrain et son architecture restera fidèle au projet initial et au complexe scolaire global explique un communiqué de la ville de Mons.

Début des travaux en 2022

Le début des travaux est prévu pour le premier trimestre 2022 pour un montant global de 1.180.424,20 euros financé à 60% par la Fédération Wallonie Bruxelles et à 40% par la Ville de Mons.

Dans son communiqué, la ville de Mons poursuit en indiquant que la population scolaire de l’école communale de Saint-Symphorien a connu une évolution ces dernières années et que celle-ci est en constante progression. La ville attribue en partie cette évolution du chiffre de fréquentation au développement de lotissements et de nouveaux quartiers dans ce secteur de la région de Mons.

Le planning des rénovations

Pour faire face à ces nouvelles attentes, "l’école communale de Saint-Symphorien a fait et fera l’objet de profonds aménagements comme une nouvelle enceinte scolaire avec dix classes, une rénovation des cours de récréation, un remplacement des éclairages et des chauffages dans les anciennes classes ainsi qu’ un remplacement en 2021 des menuiseries des anciens bâtiments. En 2021 sont prévues également la réfection des chéneaux et des corniches des bâtiments front de rue. En 2022, c’est l’aménagement intérieur des anciennes classes qui est programmé".

La ville de Mons tient à préciser que les nombreux travaux de rénovation réalisés en 2020 ainsi que ceux à venir intègrent tous une dimension écologique importante. "Des matériaux qualitatifs, esthétiques et solides sont choisis pour offrir aux enfants des infrastructures accueillantes et pérennes" précise ainsi le communiqué.