Saint-Roch : le réveil très matinal des premiers marcheurs

3h50… Dans les regards, on perçoit une confusion. Pour certains c’est encore le soir, pour d’autres trop tôt le matin. Mais dans les rues désertes du village de Beignée, la première batterie résonne et les premiers habitants, parfois encore en pyjama passent leur tête par leur fenêtre ou assistent au réveil depuis le pas de leur porte. "Ils iront ensuite se recoucher", explique, un peu ironique, le premier tambour Julien Blavier. "Le réveil ne concerne qu’un petit groupe de marcheurs. Les habitants viendront nous rejoindre pour la messe vers 7-8h. Ici ce n’est qu’un début. On va monter en puissance. Mais c’est un moment de convivialité."



Premier arrêt chez un tambour-major d’une autre compagnie. Retrouvailles, embrassades viriles et premières bières. Les railleries fusent aussi sur ceux qui n’ont pas pu se réveiller à temps. "Donnez son nom hein, monsieur, que tout le monde le sache !" Dix minutes d’arrêt avant le départ vers l’église.

Didier Meulemans est le président de la marche de Beignée. Il connaît le folklore sur le bout des doigts. "On fait le réveil à 3h50 précise ensuite on fait un tour et on est accueillis chez différents participants. Ensuite on revient chez le tambour-major pour un déjeuner avant d’aller chercher les officiers pour après se rassembler pour la messe."

Et ces marcheurs sont partis pour toute la journée, aux sons des tambours et des fifres. Le repos n’est pas pour tout de suite puisque des tirs, rassemblements et prise de flambeaux sont encore au programme lundi et mardi.