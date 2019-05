Saint-Roch : La pluie n’arrêtera jamais les marcheurs. Les gouttes par contre…

Deuxième jour de la Saint Roch ce dimanche à Thuin. L’évènement fait partie des marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse. La statue de Saint-Roch est sortie ce matin de l’église où elle repose. Les marcheurs doivent affronter la pluie et le ciel plombé. Mais l’humidité ne semble perturber personne devant l’église notre dame Del’Vaux.

Les marcheurs en costume ont prévu des imperméables et des plastiques sur les tambours et les drapeaux. « Et on a déjà vu pire », confie un zouave pontifical. « On est tellement habitués que ça ne nous fait plus rien. Et puis on est équipés. Ce sont des costumes chauds mais ils peuvent percer. Alors on a toujours les imperméables à portée de main. »

A l’entrée de l’église une dame confirme que « la pluie n’arrêta pas les marcheurs. Par contre les petites gouttes… le péket, pourrait arrêter un marcheur. C’est même ça le plus dangereux et pas les gouttes qui tombent du ciel. »

Et vu le moral d’une partie de la troupe, effectivement, les gouttes commencent déjà à faire des dégâts. La pluie elle, c’est sûr, n’arrêtera personne.

La Saint-Roch va se poursuivre encore jusqu’à lundi soir à Thuin. Avec des processions qui comptent 2000 marcheurs.