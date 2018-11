Saint-Nicolas: des analyses contradictoires du sol du potager collectif du Bonnet

Y a-t-il un taux trop élevé de cuivre et de zinc dans le sol du jardin collectif du Bonnet à Saint-Nicolas? Un conseiller de l'opposition le pense. Il a fait effectuer un test en juillet de l'année dernière qui révèle une concentration supérieure à la moyenne de ces deux métaux. Pour les autres métaux lourds, les chiffres sont satisfaisants. Après plus d'un an, il a communiqué les résultats à la commune. La nouvelle bourgmestre Valérie Maes s'étonne du courrier tardif du conseiller de l'opposition, juste avant les élections. La commune avait elle-même commandé en 2016 des analyses au même laboratoire, la Station Provinciale d'Analyses Agricoles . Et les résultats alors étaient bons. Par précaution, l'administration a envoyé un courrier aux cultivateurs du potager les invitant à ne pas consommer de légumes. De nouvelles analyses ont été commandées par la commune. Elles sont en cours. Les résultats devraient être connus fin de semaine prochaine.