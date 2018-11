Saint-Nicolas a débarqué ce matin au port de Bruxelles un peu avant 10 heures. Un bon millier d'enfants issus d'écoles différentes de la région bruxelloise l'attendaient.

Saint-Nicolas était accompagné par plusieurs Pères Fouettard, une fanfare ainsi que divers jongleurs et échassiers. Il est allé saluer les enfants qui étaient placés derrière les grilles au port de Bruxelles et qui criaient "Saint-Nicolas! Saint-Nicolas!". Certains d'entre eux lui ont remis leurs lettres et leurs cadeaux.