Saint-Nicolas : dans les coulisses des ateliers d'un chocolatier

En ce 6 décembre, vous avez peut-être dégusté un saint Nicolas en chocolat. Les creux en chocolat, ces traditionnelles formes croquantes et gourmandes, monopolisent les étalages des chocolatiers. Et pour arriver à proposer tant de petits saints Nicolas à temps, il a fallu mettre les bouchées doubles dans les ateliers. Nous avons poussé la porte d’un chocolatier pâtissier namurois, dont l’équipe ne compte pas ses heures en décembre.

Etienne utilise des moules en métal - © Tous droits réservés

Le secret des creux en chocolat

L’odeur de chocolat règne dans la pièce. "On a déjà fini tous nos creux de Saint-Nicolas pour demain. Mais ce soir, si on remarque qu’on en a déjà beaucoup vendu, il faudra peut-être en refaire en urgence", explique Etienne De Hucorne, chocolatier pâtissier.

Dans une boîte, les moules sont entassés. "Ce sont nos vieux moules, en métal", poursuit Etienne. "On en a des nouveaux, plus modernes, mais tant que ceux-là fonctionnent bien, on les utilise toujours."

De la plus petite taille à la plus grande, du chocolat blanc au chocolat noir, les creux en chocolat sont faits à la main. "Nous sommes des artisans, on ne veut pas industrialiser le processus. Il faut d’abord que le chocolat soit à 31 degrés. Ensuite, on remplit les moules de chocolat, on tapote pour enlever les bulles d’air, on le vide et on attend qu’il refroidisse puis on ajoute une deuxième couche pour que ça soit bien croquant."