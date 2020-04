Saint-Léger: le premier échevin Philippe Lempereur arrêté pour coups et menaces sur sa compagne et ses enfants

Dans le sud-Luxembourg, le premier échevin de la commune de Saint-Léger, Philippe Lempereur, a été arrêté hier à son domicile.

Il a été placé sous mandat d’arrêt pour coups et blessure volontaires sur sa compagne, coups et blessures sur ses deux enfants et menaces par geste ou emblème sur sa compagne ainsi que menace avec ordre ou sous condition à l’égard de sa compagne.

Le parquet du Luxembourg vient de confirmer l’information.

Trois combis de police sont venus hier à son domicile pour l'emmener, révélait le groupe Sud-Presse ce matin. .

Le bourgmestre de Saint-Léger , Alain Rongvaux nous confiait ce matin que l’échevin était " dans une position totalement intenable ".