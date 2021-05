Saint-Josse-ten-Noode : une opération est en cours depuis plus de 10h suite à une "prise d'otage"

Une opération est en cours à St-Josse et a débuté vers 12h. En cause, une "prise d’otage" est en cours. L’ampleur des événements n’est pas connue mais on évoque des motifs d’ordre "familiaux". Le caractère terroriste des faits a été écarté par le Parquet.

Depuis midi, un périmètre est établi dans cette commune bruxelloise. L’opération se déroule sur la Rue Traversière, du côté rond point Méridien et Chaussée d’Haecht. Les forces spéciales sont sur place selon la zone de police Bruxelles-Nord. Des snipers sont aussi à l'œuvre et les passages d'ambulances et de voitures de police sont nombreux depuis le début de l'intervention qui dure depuis plus de 10 heures.

Cette opération a engendré la fermeture de plusieurs rues situées dans le périmètre entre la Rue Royale et la Chaussée de Haecht. La zone impactée couvre au total trois pâtés de maison.