Saint-Josse-ten-Noode : fermeture d'une section de la crèche "P'tit Boule" pour cas de coronavirus chez deux bébés

Une décision prise mardi suite aux tests Covid positifs de deux bébés fréquentant la même section. Actuellement, celle-ci est fermée sur base des recommandations faites par l'ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance).

Cette section compte 17 enfants et cinq puéricultrices. Des résultats complémentaires sont attendus pour les autres bébés qui fréquentent cette section. "Nous sommes extrêmement attentifs à l'évolution de la situation. Ce retour du terrain nous montre que des tout-petits peuvent aussi développer des symptômes importants. Nous réfléchissons depuis un certain temps à une manière efficace de limiter les chaînes de contaminations dans les milieux d'accueil, notamment via l'utilisation de tests salivaires rapides", explique Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode.

"Nous prenons toutes nos précautions et appliquons scrupuleusement les recommandations de l'ONE afin de garantir la santé des enfants et de notre personnel. C'est notre priorité absolue en cette période de pandémie", ajoute Nezahat Namli, échevine en charge des Crèches francophones et de la Petite enfance.

La reprise sera autorisée sous certificat médical à partir du 22 janvier.

La semaine dernière, la commune a fermé deux sections de la crèche Reine Elisabeth, située rue de l'Abondance, en raison de la contamination d'une puéricultrice.