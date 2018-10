Saint-Josse-ten-Noode: Emir Kir consolide sa majorité absolue

La liste du Bourgmestre sortant Emir Kir consolide sa majorité absolue: 17 sièges sur 29 au conseil communal (résultats définitifs), malgré la spectaculaire progression de la liste Ecolo emmenée par Zoé Genot qui obtient 9 sièges (+ 4). Le MR (3ème parti) n'a plus que deux sièges (-1). Le CDH (majorité sortante) enregistre une chute spectaculaire (il passe de 5 à 1 siège).

"Je crois que notre bilan a été validé, notre programme également", a commenté Emir Kir (PS) au micro de BX1. Va-t-il rempiler avec ou sans le CDH? "Je vais avoir une réunion avec la section, on va analyser les résultats et on va se positionner. On a une majorité absolue, à nous de voir si nous voulons l'élargir et comment nous voulons l'élargir."

De son côté, Zoé Genot (Ecolo) a réagi au micro de BX1: "D'un côté on est super heureux parce qu'avoir 9 sièges dans la commune la plus populaire de Belgique, on ne peut que se réjouir. Mais on voit aussi qu'une large partie de la population continue à avoir envie de la politique proposée à l'heure actuelle (...) les chiffres ont parlé".