Saint-Josse : le port du masque reste obligatoire dans les rues commerçantes, sur les marchés et devant les écoles

A partir de ce mercredi 9 juin, Saint-Josse maintiendra l’obligation du port du masque dans ses quartiers commerçants et les lieux publics fortement fréquentés comme la place Saint-Josse, la place Houwaert ou encore la place Madou. La décision a été prise et annoncée ce mardi par le collège, afin de clarifier les conditions de la levée de l’obligation de porter le masque sur l’ensemble de la Région bruxelloise.

Un arrêté a été adopté localement par le bourgmestre Emir Kir. "La levée de l’obligation généralisée du port du masque est une excellente nouvelle", réagit-il aux décisions prises lundi par le Conseil régional de sécurité (Cores). "Aujourd’hui, les indicateurs sont au vert et nous maintenons l’obligation uniquement dans les artères qui connaissent une forte fréquentation avec une évaluation continue du dispositif. L’obligation du port du masque reste également d’application aux abords des écoles jusqu’au 30 juin et nous lançons une vaste campagne de communication pour informer la population."

Les artères, places et événements concernés par le port obligatoire du masque sont les suivants à partir de ce mercredi et pour les plus de 12 ans : les braderies, brocantes et marchés, les places Saint-Josse, Rogier, Madou, les chaussées de Louvain et de Haecht, la rue de Brabant et les abords des écoles.