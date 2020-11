Saint-Josse ferme ses crèches paralysées par le manque de personnel

L’ensemble des crèches communales de Saint-Josse-ten-Noode fermeront leurs portes à compter de mardi et jusqu’au 16 novembre en raison des forts taux de contaminations observés au sein du personnel, a annoncé lundi le Cabinet du bourgmestre Emir Kir. Un accueil sera maintenu pour les parents exerçant des métiers essentiels.

La Commune gère au total neuf crèches, dont deux néerlandophones. Parmi elles, quatre avaient déjà été fermées pour des cas de Covid-19.

La Commune estime aujourd’hui que la situation s’est à ce point détériorée qu’il n’est plus possible d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions, faute de personnel. "Après les écoles, c’est au tour des crèches d’arriver à la paralysie", remarque Emir Kir. "Les certificats médicaux et de quarantaine affluent, les fermetures de sections voire d’établissements se succèdent. Aujourd’hui, nous en sommes au point de ne pas pouvoir respecter des règles décentes d’accueil des enfants. Dans ce contexte, nous n’avons d’autre option que la fermeture en espérant une stabilisation après cette période".

L’échevine de la Petite enfance Nezahat Namli motive cette décision par la volonté de ne pas faire prendre de risques inconsidérés au personnel, qui expose sa santé, ainsi qu’aux enfants, dont la sécurité est mise en jeu par le manque d’encadrants.