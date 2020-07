Saint-Josse : Emir Kir veut faire tomber une première "rue des Salauds", la rue Linné

"Ce qu’il a écrit en termes de classification des races est pour moi totalement inqualifiable", réagit le bourgmestre Emir Kir, qui a découvert qui était véritablement Carl von Linné à la lecture de notre article. Ce médecin et botaniste est l’auteur d’un recueil, "Systema Naturae", en 1735, rédigé en latin. "Le "Systema Naturae" est devenu la bible des naturalistes, car il permet de classer les espèces de manière hiérarchisée", explique "Rue des Salauds". Carl von Linné a inventé la classification à deux noms (homo sapiens, rosa canina, canis lupus…) pour les règnes animal, végétal et minéral.

"A Saint-Josse, j'ai pris l'engagement avec le Conseil communal qu'une commission sera mise en place à la rentrée afin de débattre des questions liées à la colonisation dans l’espace public", explique Emir Kir. "Y participeront des associations, des personnes ressources sur ce thème. L’idée est d’avoir un échange dans un climat serein et apaisé . Entre-temps, nous avons demandé à l’administration de lister les rues qui portent un nom problématique. Une première analyse indique qu’aucune artère, place ou square porte le nom d’une personnalité en lien avec la colonisation. Au cimetière de Saint-Josse, c'est différent". Là sont enterrés des militaires et administrateurs ayant participé à la colonisation du Congo.

Saint-Josse, qui compte une importante population d'origine subsaharienne, rappelle avoir pris l'engagement de dresser une stèle au cimetière communal en hommage aux soldats congolais morts pour la Belgique pendant les deux guerres mondiales et lors des campagnes militaires africaines.

Cela devra être une priorité

Mais il y a le cas von Linné, dont les autorités viennent de prendre connaissance. Il n'est pas lié à la colonisation. "Cette question devra de toute manière être discutée dans le cadre de cette commission et cela devra être une priorité selon moi", juge Emir Kir. Comprenez : un changement de nom doit intervenir dans les prochains mois concernant la rue Linné. "J'espère que cette question fera l'objet d'une décision."

En tout cas, d'autres villes et communes vont-elles aussi faire tomber leurs "rues des Salauds"? Le livre cite Pierre de Coubertin pour ses propos racistes et misogynes (une place à Louvain-la-Neuve), Voltaire pour ses propos anti-juifs (une avenue à Schaerbeek, une place à Molenbeek) ou encore l’empereur russe Pierre le Grand honoré par une statue à Liège et un célèbre bâtiment, le Pouhon, à Spa.