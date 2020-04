Saint-Josse : bientôt un masque par habitant?

En complément des mesures fédérales pour lutter contre la propagation du COVID-19, la commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode envisage la distribution de masques réutilisables à tous ses administrés, a indiqué mercredi le bourgmestre Emir Kir.

Il s'agit, selon lui, d'une mesure complémentaire aux autres mesures telles que le lavage des mains et la distanciation physique.

"Nous savons qu'il n'y a pas encore d'unanimité scientifique au sujet du port généralisé du masque mais en faisant cela, nous voulons mettre toutes les chances de notre côté pour lutter contre la pandémie et préparer un déconfinement progressif. Si le port du masque permet de réduire la propagation du virus, il faut le généraliser. Notre objectif est de fournir à chaque habitant des masques répondant aux normes. J'espère que cette initiative sera étendue et il est évident que cette distribution de masques ne se fera pas au détriment des métiers les plus exposés", a commenté Emir Kir.

Près de 30.000 masques en tissu respectant les recommandations du SPF Santé publique seront confectionnés en faisant appel à des entreprises locales et en coordination avec les initiatives solidaires du terrain. Le CPAS, la Maison de la Famille, la Mission locale, le lycée Guy Cudell et les services communaux apporteront également leur contribution à cette initiative.