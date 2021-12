Saint-Josse : 600.000 euros de chèques "consommation locale et solidaire" distribués

A Saint-Josse-ten-Noode, tous les chèques "Je consomme local et solidaire à Saint-Josse" lancés durant la crise Covid ont été distribués. Tous les habitants de la commune ont pu bénéficier de ces bons d’achat (25 euros par adulte et 10 euros par enfant de moins de 18 ans) destinés à être écoulés auprès des commerçants locaux.

"Cela représente près de 600.000 euros en faveur du pouvoir d’achat des ménages et directement injectés dans l’économie locale", se réjouissent les autorités communales. Les bons sont valides jusqu’au 31 décembre prochain.

Pour le bourgmestre Emir Kir, l’opération se clôture "avec 100% de chèques distribués. Je salue l’implication du CPAS qui nous a permis de cibler les personnes les plus vulnérables puisque nous avons pris la juste décision de redistribuer les chèques non retirés aux publics précarisés." Le bourgmestre précise que ces chèques sont aussi "un petit plus pour alléger les dépenses de fin d’année et soutenir l’économie locale"

"Ces chèques portent bien leur nom en misant sur la solidarité et la proximité", ajoute Luc Frémal, président du CPAS.

Dernière précision pour les Tennodois qui doivent encore écouler leurs chèques : ceux-ci devront être remis aux commerçants dans leur entièreté. "Aucune remise de monnaie par les commerçants n’est autorisée", précise la commune.