Saint-Hubert : un parchemin pour protéger les animaux

Coronavirus oblige, Saint-Hubert n’a pas pu organiser sa célèbre bénédiction le 3 novembre dernier. L’abbé Philippe Goosse, le doyen de la Basilique, et certains de ses fidèles ont mis en place une alternative pour le moins originale.

Chaque année, des centaines de personnes venues de Belgique et de l’étranger se rendent à Saint-Hubert pour faire bénir leurs animaux. Avec les mesures sanitaires imposées par la crise du coronavirus, impossible de réunir tout le monde. C’est alors que Philippe Goose, le doyen de la basilique, a eu l’idée de créer un parchemin de protection. En envoyant une photo de l’animal par internet, les fidèles peuvent ainsi bénéficier d’une sorte de bénédiction à distance. "Il y a un formulaire à remplir sur le site internet de la Basilique. Vous joignez une photo et une personne se charge de la mise en page et de l’impression. Ensuite, je reçois le parchemin, je le signe et je confie votre compagnon à Saint-Hubert", explique l’abbé.

18 euros pour obtenir ce parchemin

Pour environ une vingtaine d’euros, vous pouvez donc recevoir par la poste le précieux parchemin de protection. La somme demandée comprend les frais d’envoi et d’impression (6 euros), mais aussi une donation pour permettre à la basilique de faire aboutir certains projets dans un futur proche. Comme l’amélioration de l’étanchéité globale de l’édifice ou l’installation de nouveaux panneaux didactiques. Mais l’objectif principal n’est pas de récolter des fonds. "Le but premier est vraiment de garder ce lien social avec nos fidèles qui se sentent si proches de Saint-Hubert. Certains se sentent très seuls et la compagnie de leur animal est d’un grand réconfort, surtout durant cette période. Ils sont heureux de savoir que leur petit compagnon est protégé. D’un autre côté, ça permet aussi aux personnes qui n’habitent pas en Belgique de pouvoir demander cette protection", affirme Philippe Goosse. A ce jour, une trentaine de parchemins ont été envoyés. Selon le doyen, l’initiative devrait perdurer. Il est d’ailleurs toujours possible d’obtenir un parchemin de protection via le site internet de la Basilique de Saint-Hubert.