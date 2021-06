Saint-Gilles : une prime de 500 à 1100 euros pour les cafetiers et restaurateurs

La commune de Saint-Gilles a décidé d’activer une mesure d’aide à destination des gérants de cafés et restaurants. Au nombre de 400, chacun pourra bénéficier d’une prime de soutien pouvant aller jusqu’à 1100 euros.

Dans cette commune de la région bruxelloise, le secteur de l’horeca est essentiel. L’exemple du parvis, avec ses nombreuses enseignes, en est en la preuve. Ces établissements jouent "un rôle aussi important dans la dynamique économique et la convivialité de la commune de Saint-Gilles", indiquent les autorités locales qui ont débloqué une enveloppe de 300.000 euros.

"Afin d’allouer ce montant de manière à soutenir les établissements qui ont le plus souffert pendant la crise, la prime sera variable en fonction de l’importance de la perte de chiffre d’affaires", précise la commune.

En fonction de la perte du chiffre d’affaires

Concrètement : les établissements ayant connu une perte de chiffre d’affaires de moins de 40% recevront 500 euros ; ceux dont la perte se situe entre 40 et 60%, 800 euros ; les établissements les plus touchés avec une perte de plus de 60%, 1100 euros. Les renseignements et les formulaires de demande sont disponibles sur le site Internet www.stgilles.brussels (rubrique services, développement économique).



"Ces mesures de soutien s’additionnent à celles déjà proposées par la commune précédemment dans le cadre de la crise sanitaire, notamment la suppression de toutes les taxes destinées aux commerces, le soutien aux initiatives Mazone et Mymarket. brussels, la mise en place d’un guichet local de soutien aux indépendants ou encore un soutien à la relance digitale des commerces via des coachings digitaux, des livraisons financées par la commune et un soutien pour la réalisation de vidéo promotionnelle", précise Francesco Iammarino (Ecolo-Groen), échevin du Développement économique.