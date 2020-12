Saint-Gilles : une association se transforme en père noël pour les enfants défavorisés

À Saint-Gilles, chaque année, l’association Solidarité Grands Froids organise une distribution de cadeaux de Noël pour les familles défavorisées.

Ce mercredi après-midi, devant l’entrepôt de l’association, des dizaines de familles avec enfants attendaient leur tour pour rencontrer le père Noël en personne. Après une rencontre à distance, ils ont reçu un sac rempli de cadeaux "cette année-ci, ils sont très gâtés", s’enthousiasme Cynthia Simpson, la présidente de l’asbl "chaque enfant a le droit à un grand cadeau neuf, un sachet rempli de petits cadeaux, des bonbons, des biscuits, des spéculoos, … La totale quoi !".

Dans la file, les profils sont très différents. Un père dont l’activité professionnelle est à l’arrêt à cause des mesures sanitaires est venu avec sa fille. Il ne peut pas lui offrir de beaux cadeaux cette année. "C’est très difficile" se confie-t-il à notre micro. Une autre maman est dépendante des aides du CPAS, "on ne parvient pas à joindre les deux bouts. Avoir cette occasion pour gâter nos enfants en fin d’année, c’est vraiment super !", explique-t-elle.

Un nouveau public défavorisé

L’ASBL distribue en temps normal des vêtements et des produits de première nécessité. Depuis quelques mois, de nouvelles familles nouvellement précarisées viennent sonner à leur porte. "On voit de plus en plus de nouveaux pauvres. Ce ne sont pas les mêmes bénéficiaires que les autres années. Il y a toute une série de nouvelles personnes et c’est dramatique", déplore Cynthia Simpson.

Dans ce quartier défavorisé de la capitale, la crise sanitaire a visiblement renforcé la précarité. Pour l’oublier l’espace d’un instant… Il suffit peut-être d’un peu de magie : d’un plein de friandise, un père Noël et ses lutins. Près de 300 enfants ont pu profiter de ces cadeaux à quelques jours des fêtes.