Saint-Gilles : un homme arrêté pour avoir menacé de frapper un prêtre

Un homme de 29 ans a été arrêté mardi matin et mis à disposition du parquet dans l'après-midi pour avoir menacé lundi vers 17h30 un abbé de l'église du Parvis de Saint-Gilles, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles.

"Il n'y a pas de contexte terroriste", souligne Sarah Durant, porte-parole du parquet de Bruxelles. Il a été arrêté pour menace par geste.

L'homme a menacé de frapper le prêtre, prétextant qu'il était musulman, et a jeté une chaise en sa direction avant de prendre la fuite, selon nos confrères de Sudinfo. Le média avance que le suspect est sans-abri et qu'il a des antécédents pour des faits de violences verbales et physiques.

Le parquet confirme qu'il est connu des services de police.