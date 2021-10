Saint-Gilles : l’ancienne boucherie qui abrite le restaurant La Buvette classée au patrimoine régional

Derrière cette façade aux allures plutôt moderniste, un univers Art Deco très épuré. C’est le plafond qui interpelle d’abord avec ses formes géométriques en marbrite, ce verre coloré dans la masse. " Il y a pas de mal de carrelages, de bois également. Et puis toutes ces pièces métalliques et les crochets pour accrocher les carcasses de viandes. Tout cela a été conservé de la boucherie " précise Nicolas Scheidt, le chef du restaurant La Buvette. Cet univers qui rappelle la viande est omniprésent dans ces lieux investis par un cuisinier qui développe plutôt une cuisine tournée vers le végétal. Mais cela n’a jamais perturbé Nicolas Scheidt. " Je suis vraiment tombé amoureux des lieux. Je suis arrivé ici il y a une dizaine d’années et j’ai eu du mal à tout de suite réaliser ma chance. C’est un endroit dans lequel je n’aurais jamais pu imaginer habiter. Parce que finalement j’y suis presque tous les jours depuis 10 ans. Et je ne m’en lasse absolument pas. C’est vraiment un bonheur ".

Le bâtiment qui abrite le restaurant La Buvette à Saint-Gilles, bien connu des gastronomes bruxellois, est désormais classé. La demande a été introduite par la commune. La Région vient de la valider après des mois de procédure. Cette ancienne boucherie Art Deco n’a pas bougé depuis plus d’un demi-siècle. Elle est le témoin d’un certain passé commercial mais aussi du développement de la chaussée d’Alsemberg.

Témoin du passé commercial

Cette ancienne boucherie est en fait assez représentative du développement de la chaussée d’Alsemberg aux alentours des années 1940, période qui voit l’installation de nombreux commerces dans cette artère de plus en plus densément peuplée. " Le patrimoine commercial urbain est souvent fragilisé car il doit répondre à une évolution constante des normes et des goûts. De par son parfait état de conservation et son originalité la Buvette mérite d’être protégée et classée. Il nous a semblé important de protéger ces décors témoignage de la vitalité économique du quartier afin qu’il puisse aussi devenir une source d’inspiration pour l’avenir " déclare Pascal Smet, secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine.

L’architecture de ce bâtiment se tourne vers des courants décoratifs. L’objectif est d’attirer les passants via une devanture foisonnante et soignée. A cela s’ajoute l’influence des théories hygiénistes qui émergent pendant l’entre-deux-guerres et qui incitent à une véritable chasse aux microbes. Voilà pourquoi, les commerces d’alimentation de l’époque se parent de revêtement aseptique comme le carrelage notamment.