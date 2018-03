Saint-Gilles: haute tension entre les jeunes du square Jacques Franck et la brigade Uneus

Nous avons rencontré deux jeunes de 17 et 19 ans qui vivent dans le quartier du square Jacques Franck. Ils ne s’en cachent pas, ils ont commis des délits et ont un casier judiciaire. Mais, selon eux, violences policières, intimidations et excès de zèle sont quotidiens à Saint-Gilles. L’un des deux jeunes, 17 ans, nous confie : "Je venais de commettre un délit. J’ai été signalé. Les policiers d’Uneus m’ont vu dans la rue, ils m’ont pris puis m’ont fait monter dans la voiture. Un des agents a sorti sa matraque et a commencé à me donner des coups aux jambes puis il a commencé à me mettre des tartes." Un autre jeune, 19 ans, très remonté, nous explique que quand il était encore mineur, un brigadier d'Uneus lui a cassé le nez. Des faits graves, pourtant à l’époque il ne porte pas plainte, de peur d’éventuelles représailles : "Je n’ai pas porté plainte parce que je sais qu’ils n’ont pas fait ça qu’à moi et que toutes les plaintes n'ont servi à rien du tout".

Aucune plainte n’est en réalité déposée par les mineurs et aucune preuve de ces violences policières n’a pu être établie. C’est donc la parole des jeunes contre la parole de la brigade Uneus.