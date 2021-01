Saint-Gilles et Forest : donnez votre avis sur le plan de mobilité de la maille des "ParviS"

Première étape de la procédure pour revoir la mobilité dans cette zone de Saint-Gilles, Forest mais aussi Bruxelles-Ville et Ixelles dans une moindre mesure. Les communes ont été sélectionnées pour proposer un nouveau plan de mobilité ainsi que repenser les modes de déplacement dans la zone de la maille "les ParviS". Une zone qui regroupe notamment le parvis de Saint-Gilles, le parvis Saint-Antoine, Barrière, la place Maurice et le Parc de Forest.

Le projet rentre dans le cadre du plan Good Move et consiste à créer une maille "apaisée". Il s’agit de créer "des rues et des places où il fait bon vivre" en opposition au "trafic intense", explique les autorités communales.

La toute première étape de la procédure consiste en un diagnostic de la mobilité dans cette zone et les autorités font appel aux citoyens et aux visiteurs via une enquête que vous pouvez remplir via ce lien. L’enquête en ligne débute dès ce 22 janvier et prend fin le 15 février prochain. La prochaine étape est prévue mai 2021 où différents scénarios seront présentés.