Saint-Gilles: Charles Picqué perd sa majorité absolue

Les résultats définitifs sont désormais connus à Saint-Gilles: le parti du Bourgmestre Charles Picqué est en baisse (avec un peu moins de 40% des voix). Il ne dispose plus désormais que de 17 sièges sur 35, c'est deux de moins qu'en 2012; il perd donc sa majorité absolue. Son partenaire MR, lui, semble même en chute libre: il ne conserve plus que la moitié de ses sièges (3 à la place de 6). Cela dit, à deux, il conservent 20 sièges sur 35, donc l'alliance peut continuer. Ecolo (2ème) et surtout le PTB (3ème) enregistrent tous deux une belle progression (+ 3 sièges et +4, respectivement).