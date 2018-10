Saint-Ghislain: nouveau duel entre Daniel Olivier (PS) et Pascal Baurain (Osons!)

En 2012, une liste se proposait de renverser la majorité socialiste en place depuis 40 ans. Cette liste, Osons! regroupait toute l'opposition de l'époque: des membres CDH, MR, Ecolo et ACI. Elle était emmenée par l'avocat Pascal Baurain. En face, il y avait le PS avec à sa tête le bourgmestre Daniel Olivier. Les socialistes avait résisté à ce tir groupé en gardant 16 sièges sur 27.

Six ans plus tard, on prend (à peu près) les mêmes et on recommence. Daniel Olivier (bientôt 66 ans) brigue un troisième mandat et entend bien confirmer la majorité absolue socialiste. Face à lui, le même Pascal Baurain (devenu entretemps député wallon) emmène une nouvelle fois le cartel Osons! Mais il faut bien dire que les lignes ont bougé en six ans. Le cartel a connu des tensions. Les libéraux François Roosens et Cindy Rabaey l'ont quitté. Ils se présentent cette année sur la liste qu'ils ont créée: MR&Citoyens.

Le Parti Poulaire entre aussi dans la danse pour la première fois à Saint-Ghislain mais avec une liste incomplète.